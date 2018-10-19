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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

В ЄС заявляють, що угода про Brexit готова на 90%

19 жовтня, 2018 - 14:20
Фото Reuters

Угода про відносини Європейського союзу й Британії після її виходу з блоку готова на 90%, але залишаються шанси, що угоду не укладуть взагалі. Про це заявив головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє, повідомляє Reuters.

«Дев'яносто відсотків наявної угоди погоджено з Британією», - сказав Барньє.

Він переконаний, що угода потрібна, проте все ще не впевнений, що її вдасться укласти.

Як зазначається, у четвер прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей й інші лідери ЄС висловили впевненість в укладанні угоди Brexit, проте обидві сторони, як і раніше, не можуть укласти домовленості щодо кордону в Ірландії - це питання може зірвати увесь процес переговорів.

Як повідомлялося, Європейський Союз готовий піти на поступки Лондону у питанні щодо умов виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).

Прем'єр-міністр Британії припустила можливість про продовження так званого перехідного періоду «на кілька місяців» після того, як Британія залишить ЄС у березні 2019 року.

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