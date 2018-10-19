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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

Військові вантажівки Росії за місяць 3 рази порушили кордон на окупованому Донбасі

19 жовтня, 2018 - 16:31
Фото: Укрінформ

Військові вантажівки та позашляховики Російської Федерації вже втретє з початку жовтня перетнули кордон України.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

«На окупованій території Донецької області у районі Манича БПЛА СММ ОБСЄ знову зафіксував вже третій з початку місяця перетин неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією військовими вантажівками та позашляховиками. Транспортні засоби рухались на північний схід грунтовою дорогою в напрямку кордону з РФ, а також - на південний захід у бік від кордону. При цьому БПЛА фіксував перевезення даними вантажівками груп особового складу бойовиків», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, бойовики продовжують перешкоджати діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово непідконтрольній Україні території. Зокрема, 19 жовтня заборонили спостерігачам доступ до Верхньошироківського, а в районі окупованого Золотого-5 був обстріляний зі стрілецької зброї БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.





 
    
Джерело: День
          
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