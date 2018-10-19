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Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Києва для вручення Томосу

19 жовтня, 2018 - 14:35
Фото Reuters

Вселенський Патріарх Варфоломій приїде до Києва, щоб особисто вручити Томос про автокефалію лідеру об'єднаної Української Церкви. Про це сказала представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі "Прямого".

"Головне - провести об'єднавчий Собор, який зможе вибрати того Предстоятеля, якому Вселенський Патріарх особисто, - він збирається приїхати в Україну, - вручить Томос", - заявила Луценко, коментуючи питання про передачу Андріївської церкви в користування Вселенського Патріархату.

"Цей акт духовної незалежності вартий того, щоб одну з церков державної власності передати в користування. Чи не подарувати, а просто користуватися", - додала представник Президента у Верховній Раді.

Нагадаємо, що останній раз Патріарх Варфоломій був в Україні ще в 2008 році.

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