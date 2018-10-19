Єврокомісія стурбована новим бюджетом Італії через невідповідність фінансовим правилам ЄС

Проект державного бюджету Італії викликає серйозну стурбованість Європейській комісії через невідповідність фінансовим правилам Європейського Союзу. Про це йдеться у листі єврокомісарів Валдіса Домбровскіса та П’єра Московісі на адресу італійського уряду, передає ЄП.

У листі зазначено, що плани уряду Італії становлять "явне значне відхилення" від рекомендацій, прийнятих Радою ЄС до 2019 року.

"Крім того, з урахуванням того, що державний борг Італії становить близько 130% ВВП, наша попередня оцінка також свідчить про те, що плани Італії не забезпечать дотримання базового критерію скорочення боргу, погодженого усіма державами-членами", - йдеться у листі.

Єврокомісари зазначають, що макроекономічний прогноз, який лежить в основі бюджету, не був схвалений незалежною фіскальною інституцією.

У лист підкреслюється, що ці фактори вказують на "особливо серйозну невідповідність" зобов'язанням з бюджетної політики.

Італія має полудня 22 жовтня подати відповідь на вказані претензії, яку Єврокомісія розгляне, перш ніж надати офіційний висновок щодо бюджетних планів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія піде на безпрецедентний крок і відхилить національний бюджет Італії, якщо італійський уряд не поліпшить оголошені цифри дефіциту.

Нагадаємо, уряд Італії ухвалив державний бюджет, в якому популістські лідери заклали збільшення витрат для виконання своїх передвиборчих обіцянок.

Новий бюджет потягне за собою збільшення і без того величезного боргового навантаження країни – наразі борг складає 131% ВВП, найбільший серед країн єврозони після Греції і вищий, ніж верхня межа ЄС на 60%.