З початку тижня в Києві ліквідували понад 200 поривів тепломереж

З початку тижня в Києві працівники комунального підприємства "Київтеплоенерго" ліквідували понад 200 пошкоджень теплових мереж, ще близько сотні ушкоджень – у роботі.

Про це повідомляє 19 жовтня прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Зазначається, аварійно-відновлювальні бригади працюють у цілодобовому режимі, їх наразі працює 34.

У КМДА нагадують, що в рамках підготовки до зими "Київтеплоенерго" з травня 2018 року під час гідравлічних випробувань виявило та ліквідувало майже 6 тисяч пошкоджень тепломереж, замінило 24 км найбільш аварійних ділянок.

Київська влада зазначає, що запуск гарячого водопостачання після тривалої його відсутності спричинив підвищену аварійність, яку наразі долають комунальники.