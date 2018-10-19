За добу бойовики 16 разів обстріляли позиції наших військ, втрат немає

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

“Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Опорний пункт українських військ поблизу Новомихайлівки противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил у районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по українських захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.