Американський сенатор закликав Трампа надати летальну зброю Україні

Член Комітету з питань збройних сил Джеймс Інхоф надіслав листа Президентові США Дональду Трампу із закликом погодити надання Україні летальних оборонних озброєнь.

Про це повідомляє Посольство України в США, передає 112 Україна.

"Триваюча агресія Росії і її постійний відмова поважати територіальну цілісність України вимагає від нас – тих хто поважає правовий порядок, сильного відповіді. І ця відповідь має полягати в наданні летального обладнання в рамках підтримки України, щоб вона могла захистити себе і стримати подальшу російську агресію", - цитують лист дипломати.

Сенатор підкреслює, що позиція про летальний озброєнні для України відображена в нещодавно прийнятому Конгресом Оборонний бюджет США на 2017-2018 роках, яким, зокрема, передбачено виділення політики допомоги Україні в розмірі 350 млн доларів США.

Своїм листом сенатор Інхоф нагадує про двопартийном зверненні 27 сенаторів на початку 2017 року в період перехідної Адміністрації, в якому американські законодавці закликали Президента Дональда Трампа розширити обсяги військової допомоги Україні і надати їй летальні озброєння.

Сенатор також зазначив особисті враження про серйозність ситуації після двох візитів в Україну, здійснених для підтримки тренувальної місії, яку проводить Національна гвардія Штату Оклахома.