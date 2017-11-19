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Станіслав Лем, польський письменник-фантаст

Бойовики обстрілюють з артилерії будинки цивільних у Водяному, - СЦКК

19 листопада, 2017 - 13:55
Фото прес-центру АТО

Офіцери-спостерігачі української сторони Спільного центру координації і контролю (СЦКК) зафіксували обстріли з боку бойовиків ОРДО по будинках мирних мешканців у н.п.Водяне

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"16 листопада за напрямком Саханка – Водяне два боєприпаси артсистем калібру 152-мм влучили у житловий сектор н.п. Водяне в районі вулиць Північна, 11 та Дачна, 13.  Внаслідок розривів у житловому будинку осколками пошкоджено стіни, вікна та дах", - повідомили в СЦКК.

На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів снарядів. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

17 листопада українська сторона СЦКК провела фотофіксацію випадків порушення "тиші" бойовиками з застосуванням артилерійських систем великого калібру по Водяному.

Джерело: День
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