Держдеп звинуватив Росію у зриві Мінських угод

Директор із питань безпеки в Держдепартаменті США Майкл Мерфі заявив, що керівництво РФ несе відповідальність за невиконання Мінських угод, передає Укрінформ.

"Перешкода для вирішення проблем в Україні - Росія. Поведінка Росії, російська агресія. Росія не імплементує Мінські угоди, створила умови, які не дозволяють СММ ОБСЄ виконувати їхню роботу", - заявив Мерфі.

Він зазначив, що в першу чергу необхідно виконати не політичну частину угод, а створити безпечні умови для жителів Донбасу.

Раніше комітет міністрів Ради Європи визнав Росію відповідальною за імплементацію Мінських угод, перш за все, про припинення вогню та відведення військ на Донбасі.

Комітет також закликав до повної та швидкої реалізації Мінська та привітав прогрес України в реформах.

Нагадаємо, що за добу бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені четверо бійців АТО.