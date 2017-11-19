Ердоган сумнівається, чи варто довіряти НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що питання довіри до НАТО викликає сумніви, повідомляє "Анадолу".

"Питання довіри до такої організації викликає серйозні питання в Альянсі в цілому", - сказав Ердоган.

Він нагадав, що в період максимального зростання загроз із сирійської території, НАТО відкликало ракетно-зенітні системи з Туреччини і дало зрозуміти, що в разі атаки на турецьку територію не надасть підтримки Анкарі.

"Коли ж Туреччина почала переговори щодо закупівлі російських комплексів С-400 з метою зміцнення системи ППО, ряд провідних країн НАТО почали критикувати Анкару", - додав президент Туреччини, вказавши, що все це підтверджує наявність проблем всередині НАТО.

При цьому Ердоган заявив, що Анкара має повне право на запобігання загрозам національній безпеці, яка, на його думку, надходить, зокрема, від курдських організацій PYD і PKK.

Він пообіцяв, що Туреччина не тільки завершить операцію в Ідлібі, але і "звільнить від терористів" сирійські райони Афрін і Мюнбич, контрольовані PYD.

"Туреччина завдасть удари по джерелах загрози нацбезпеці і в сусідньому Іраку, в тому числі в районі Кандиль", - сказав він.

Нагадаємо, що ЄС вирішив скоротити фінансову допомогу Туреччині.