Клімкін впевнений, що Україна отримає більше оборонного озброєння від США

Україна не має сумніву, що отримає доступ до сучасного оборонного озброєння.

Про це під час візиту до Канади заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

«Я переконаний, що у майбутньому ми точно отримаємо більше оборонного озброєння та військового обладнання. Не можу сказати точну дату, але ми працюємо над цим», - відповів Клімкін на запитання про можливі поставки зброї із США.

Він наголосив, що йдеться не лише про протитанкові засоби, але й про дрони, контрбатарейні системи й кібервійну.

«Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка й тренування. Тим паче, це взаємовигідно: ми передаємо свій досвід боротьби із росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про Джавелліни, а про все», – розповів міністр про бажане сприяння зі сторони міжнародної спільноти.

Він додав, що Україна «потребує міжнародної підтримки і точно отримає її».