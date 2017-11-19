Конгрес США має визнати Голодомор в Україні геноцидом вже ближчим часом, - Чалий

Україна на дипломатичному рівні докладатиме зусиль, щоб Конгрес США вже наступного року ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як повідомив у Facebook посол України в США Валерій Чалий, про це він заявив під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору в Соборі Святого Патріка у Нью-Йорку.

"Традиційно наприкінці листопада тисячі небайдужих збираються у Нью-Йорку в Соборі Святого Патріка, щоби вшанувати пам’ять невинно загиблих під час штучно створеного режимом Сталіна у 1932-33 рр. Голодомору. Тепер ми знаємо, що саме українці піднялися проти цього злочину на захист своїх сімей - і були цілеспрямовано знищені", - підкреслив український дипломат.

Він зауважив, що виступив у Соборі, в тому числі, перед свідками трагедії, які вижили під час штучного голоду, створеного власноруч радянським режимом. Посол, зокрема, висловив твердий намір докласти зусиль, щоб американський Конгрес визнав Голодомор в Україні геноцидом вже ближчим часом.

"Прийшов час офіційно в США визнати Голодомор проти українського народу - Геноцидом. Спроба колись уже була. Невдала. Але ми знову підемо в Конгрес США, щоби домогтися правди й справедливості та прийняти наступного року відповідну Резолюцію", - наголосив глава українського дипломатичного представництва в США.

При цьому він назвав вшанування пам'яті жертв Голодомору в Соборі Святого Патріка "важливим днем на цьому складному шляху".

Нагадаємо, сьогодні у центрі Парижа пройшла акція із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.