Королева Єлизавета та принц Філіп оприлюднили фото до 70-ї річниці шлюбу

На офіційному Twitter королівської сім’ї Великої Британії оприлюднили новий портрет королеви Єлизавети і її чоловіка принца Філіпа з нагоди 70-річчя весілля.

Свою річницю королівське подружжя святкуватиме 20 листопада.

На фото королева одягнена в ту саму сукню, в якій вона була на церковній службі з відзначення діамантової річницю весілля, що відбулася в Вестмінстерському абатстві, де вони одружилися.

За інформацією Reuters, Єлизавета одягнула брошку в жовтому золоті з рубіном та алмазом, яку Філіп подарував їй ще у 1966 році.

Нагадаємо, що королева Єлизавета та принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року, через два роки після закінчення Другої світової війни.

Цей королівський шлюб вважається найдовшим в історії.

To mark The Queen and The Duke of Edinburgh's 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe

— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 листопада 2017 р.