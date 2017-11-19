Німеччина виділить 20 млн євро на потреби біженців рохінджа, - Габріель

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у неділю, 19 листопада, відвідав табір біженців рохінджа, які втекли з М'янми до Бангладеш. Габріель назвав становище представників мусульманської етнічної меншини "драматичним" і пообіцяв, що Берлін виділить додатково 20 мільйонів євро на потреби рохінджа.

"Що я тут побачив - катастрофічне становище життя цих людей", - заявив міністр Габріель, перебуваючи в таборі біженців з колегами-міністрами зі Швеції та Японії, а також головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні. Загалом близько 830 тисяч рохінджа втекли з М'янми до Бангладеш. У таборі, відвіданому Габріелем, перебувають сотні тисяч із них.

Причиною втечі рохінджа стали "операції із зачистки", проведені силовими структурами М'янми у заселених рохінджа районах після того, як групи повстанців-рохінджа 25 серпня атакували військових.

Правозахисні операції та самі біженці повідомили про близько 300 спалених військовими сіл, жорстокі вбивства та зґвалтування. Голові уряду М'янми і лауреатці Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі закидають, що вона зробила недостатньо задля того, щоб запобігти свавіллю.