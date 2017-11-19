Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції серед українців зростає, - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про те, що 62 відсотки українців готові проголосувати за вступ України до НАТО. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів, поширеному в неділю, 19 листопада.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що останні дослідження вказують на зростання підтримки євроатлантичної та євроінтеграції з боку громадян України. Окрім високої підтримки вступу до НАТО, результати останнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчать, що вступ до Європейського Союзу підтримують 57 відсотків українців.

Віце-прем'єр припустила, що причиною збільшення готовності населення проголосувати за вступ у ЄС є запровадження безвізового режиму, що могло збільшити довіру до Євросоюзу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей і готовий до прийняття нових членів.