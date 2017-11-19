Погіршення відносин Польщі з Україною може бути планом РФ, - Туск

Погіршення відносин Польщі з Україною та ізоляція в ЄС може бути планом Кремля. Таку думку у Тwitter висловив президент Євроради, екс-прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Тривога! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в ЄС, проблеми з верховенством права і незалежністю судів, атака на неурядовий сектор і незалежні ЗМІ - стратегія PiS чи план Кремля? Вони занадто схожі, щоб спокійно спати", - написав Туск.

У відповідь глава польського уряду Беата Шидло написала у Тwitter, що Туск як президент Євроради не зробив нічого доброго для Польщі.

"Сьогодні, використовуючи свою посаду для атаки на польський уряд, він атакує Польщу", - підкреслила вона.

Як відомо, в п'ятницю відбулася зустріч Консультаційного комітету Президентів України і Польщі, під час якої було прийнято рішення відновити ексгумації поляків, які в різні роки загинули в Україні.

У суботу польські прикордонники не впустили до Польщі секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету, який потрапив у так званий "чорний список" глави Міністерства закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського. З цього приводу до МЗС України був викликаний посол Польщі в Україні Ян Пєкло.