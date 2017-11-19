Президент Зімбабве був звільнений з посади лідера правлячої партії

Президент Зімбабве Роберт Мугабе був звільнений з посади лідера правлячої партії "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ЗАНС-ПФ), його місце посів Еммерсон Мнангагва, якого Мугабе два тижні тому звільнив. Про це з посиланням на одного з членів партії повідомляє Reuters.

"Він був відсторонений", - сказав один з членів правлячої партії. Ще три члени партії підтвердили цю інформацію.

Державний телеканал оголосив 18 листопада, що 19 листопада Мугабе зустрінеться з партією на тлі масових демонстрацій за його відставку, також очікувалося, що він зустрінеться з командувачем армії. Тим часом, за непідтвердженими даними, 93-річний Мугабе покинув країну.

Нагадаємо, напередодні президент Зімбабве Роберт Мугабе вперше з'явився на публіці після того, як його посадили під домашній арешт у результаті влаштованого військовими державного перевороту, факт якого вони заперечують.

Раніше повідомлялося, що військові Зімбабве взяли під варту президента країни і його сім'ю, міністра фінансів Ігнасіуса Чомбо, заблокували дороги до урядових будівель, будівель парламенту і судів у Хараре, а також захопили будівлю державної телерадіомовної корпорації.