Президент Зімбабве оголосив голодування, - ЗМІ

Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовився приймати їжу з 18 листопада. Про це повідомляє видання The Daily Mail з посиланням на джерела, близькі до сім'ї Мугабе.

Дане рішення президент пояснює протестом проти домашнього арешту.

За словами племінника Роберта Мугабе, Патріка Жувао, "пан Мугабе готовий померти за справедливість".

Нагадаємо, що Мугабе був звільнений з посади лідера правлячої партії "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ЗАНС-ПФ), його місце зайняв Еммерсон Мнангагва, якого Мугабе два тижні тому звільнив.

Зазначимо, що напередодні президент Зімбабве Роберт Мугабе вперше з'явився на публіці після того, як його посадили під домашній арешт у результаті влаштованого військовими державного перевороту, факт якого вони заперечують.

Раніше повідомлялося, що військові Зімбабве взяли під варту президента країни і його сім'ю, міністра фінансів Ігнасіуса Чомбо, заблокували дороги до урядових будівель, будівель парламенту і судів у Хараре, а також захопили будівлю державної телерадіомовної корпорації.