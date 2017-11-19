Провокації КНДР узгоджуються з планами РФ, - Мацеревич

Провокативні дії КНДР на світовій арені корелюються із російськими планами та агресивною поведінкою.

Про це під час перебування у Канаді заявив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич, повідомляє Укрінформ.

«Із польської точки зору, дії Північної Кореї суворо співвіднесені і пов’язані із російськими планами та агресивною поведінкою РФ», - сказав Мацеревич.

На його переконання, усвідомлення цього важливе для розуміння «масштабу агресії та планів Росії, що нині втілюються».

«Це вже не Холодна війна, а щось більше», - підсумував міністр.