Сущенка планують ув'язнити на 20 років, - адвокат

Заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка планують ув'язнити на 20 років. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"Завтра до мого підзахисного українського журналіста Романа Сущенка прилітає на побачення дружина з дочкою, напередодні "суду", де йому збираються виписати 20 років за "збір інформації про можливе вторгнення Росії в Україну" влітку-восени 16-го (за версією слідства)", - йдеться у повідомленні.

Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетает на свидание жена с дочерью, в канун «суда», где ему собираются выписать 20 лет за «сбор информации о предположительном вторжении России в Украину» летом-осенью 16-го (по версии следствия). — Mark Feygin (@FeyginMark) November 19, 2017

Нагадаємо, 10 листопада Московський міський суд відхилив скаргу захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

25 вересня Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 листопада 2017 року.