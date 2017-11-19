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Станіслав Лем, польський письменник-фантаст

Сущенка планують ув'язнити на 20 років, - адвокат

19 листопада, 2017 - 19:14
Фото: ukrinform.ua

Заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка планують ув'язнити на 20 років. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"Завтра до мого підзахисного українського журналіста Романа Сущенка прилітає на побачення дружина з дочкою, напередодні "суду", де йому збираються виписати 20 років за "збір інформації про можливе вторгнення Росії в Україну" влітку-восени 16-го (за версією слідства)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Московський міський суд відхилив скаргу захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

25 вересня Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 листопада 2017 року.

Джерело: День
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