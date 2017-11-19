Ситуація у Каталонії є катастрофічною, - Юнкер

Ситуація в Каталонії - це "катастрофа", заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю газеті El Pais.

За словами Юнкера, Каталонія - "велика, величезна проблема". Він вважає, що ситуація в регіоні породила внутрішній "розкол в іспанському і каталонському суспільстві", створивши проблеми "всередині сімей, серед друзів". "Мені не подобається ситуація, яка утворилася: це катастрофа", - сказав глава Єврокомісії.

"Цього ніколи не повинно було бути", - підкреслив він.

Парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність регіону від Іспанії 27 жовтня на підставі результатів референдуму 1 жовтня. Мадрид не визнав ні референдум, ні рішення каталонських депутатів і уряду. Каталонський парламент був розпущений, де-факто тимчасово скасована автономія з введенням в дію 155-ї статті конституції Іспанії - початком прямого управління регіону з Мадрида. Декларація про незалежність була анульована Конституційним судом Іспанії.

Частина депутатів парламенту Каталонії і членів уряду була арештована. Колишній президент женералітета регіону Карлес Пучдемон з чотирма соратниками втік до Бельгії, заявивши напередодні про намір створити "уряд у вигнанні". Іспанська прокуратура видала ордер на арешт Пучдемона і вимагає подібного документа від влади Євросоюзу. Однак в Брюсселі Пучдемон був звільнений після 24-годинного затримання, хоча йому і заборонено залишати межі Бельгії.