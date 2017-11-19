Трамп регулярно висловлює свою солідарність із народом України, - Клімкін

Президент США Дональд Трамп регулярно висловлює свою солідарність із народом України.

Про це під час візиту до Канади розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

«Я тричі зустрічався із президентом Трампом і він завжди передавав чіткий меседж солідарності: ми – з вами, українці. Я сприймаю цей посил як повну підтримку України та нашої боротьби, як у безпекових аспектах, так і у сприянні реформам», - сказав Клімкін.

Він додав, що у своєму протистоянні із РФ Україна бореться не лише за себе, а й за всю трансатлантичну спільноту.

«Коли ми воюємо в Україні, то, звичайно, боремося за себе і своє майбутнє, яке вбачаємо європейським та демократичним. Водночас, ми боремося також не лише за східний фланг трансатлантичної спільноти, а за всю її», - наголосив міністр.

На його переконання, протягом останніх років України стала «незамінним союзником» трансатлантичної спільноти.

«Підтримка трансатлантичною спільнотою України, яка є її частиною, - абсолютно природна. Україна стала незамінним союзником не лише США, де ми завжди мали підтримку обох партій, але й усього трансатлантичного світу», - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін впевнений, що Україна отримає більше оборонного озброєння від США.