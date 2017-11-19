У Британії планують появу безпілотних авто на дорогах в 2021 році

Великобританія виділить 75 мільйонів фунтів (близько 84 мільйонів євро) на розробку штучного інтелекту і безпілотних автомобілів, які мають з'явитися на дорогах країни вже 2021 року. Про це міністр фінансів Великобританії Філіп Хеммонд має оголосити у промові, присвяченій державному бюджету в середу, 22 листопада.

За оцінками уряду, обсяг коштів у індустрії безпілотних авто до 2035 року зросте до 28 мільярдів фунтів, йдеться у фрагментах проекту бюджету, опублікованих в неділю, 19 листопада. Масове використання безпілотних авто потребуватиме розвитку технології зв'язку 5G. На це уряд планує виділити 160 мільйонів фунтів.

Окрім того, британський уряд має оголосити про виділення 400 мільйонів фунтів компаніям, які планують встановити станції підзарядки для електромобілів по всій країні. Британці, які придбають електромобіль, також можуть сподіватися на компенсацію від уряду. Таким чином Лондон намагається виконати свої зобов'язання зі скорочення обсягів парникових газів.

Нагадаємо, у США можуть дозволити експлуатацію безпілотних автомобілів на дорогах загального користування.