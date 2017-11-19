У Кам’янці-Подільському відбувся фестиваль молодіжного кіно

У Кам’янці-Подільському дебютував фестиваль молодіжного короткометражного аматорського кіно «Бруківка».

До конкурсної програми заходу було відібрано понад 50 робіт з усієї України, більше 10 з яких надіслали кам’янчани.

Переможців визначало професійне журі, до складу якого увійшли режисери Дмитро Кубряк, Анна Корж та Юрій Ковальов, постановник трюків, актор Сергій Житніковський, директор фестивалю «Кіно і Ти» Ольга Новікова. Паралельно найкращі короткометрівки обирали глядачі.

Окрім перегляду фільмів охочі мали змогу взяти участь в майстер-класах та поспілкуватися із зірками українського кінематографу.

Сергій Житніковський, який народився у Кам’янці-Подільському, розповів про власну роботу у фільмі «Правило бою» та досвід роботи з Олександром Усиком, Олексієм Чадовим і відомим британським актором Джейсоном Стетхемом (Jason Statham).

Ще одна кам’янчанка Антоніна Кшановська поділилася досвідом роботи на телеканалі «СТБ» та навчанням у New-York Film Academy.

Найбільше глядачі очікували на спілкування з режисером фільму «Сторожова застава» Юрієм Ковальовим, який зізнався, що над виробництвом кінострічки працювали близько трьох років, та фактично надав покрокову інструкцію щодо створення фентезі, розкривши секрети створення свого фільму. Не менш цікавою була розмова глядачів з Антоніною Белінською, котра виготовляла костюми до «Сторожової застави».

Крім того, на «Бруківці» проходила виставка фотознімків фронтових котів та лисички Аліси, які прибилися до українських військових, зроблені в зоні АТО Віталієм Горбуленком.

По завершенню фестивалю та підрахунку голосів результати голосування глядачів та суддів дещо розділилися. Третє місце глядацьких симпатій поділили кінострічки «Blind love» (режисер Денис Чорний) та «Абонент» (режисери Оксана та Марина Артеменко). Другу сходинку посів фільм «Не менше 50 кг» (режисер Марина Артеменко), а переможцем глядацьких симпатій стала кінострічка «Говори зі мною» (режисер Катерина Лесик).

В офіційних номінаціях перемогу отримали фільми «Не дивись у вікно» Миколи Бурдейного як «Кращий трилер», «Вечеря» Дениса Брилінського - «Кращий Кам’янець - Подільський фільм». За сценарій нагорода дісталася Оксані Грушанській.

Кращим дитячим фільмом визначено «Єдиний шанс» (режисери Аліса Кузнєцова, Анна та Артем Бондаренко), а кращим професійним фільмом – «Не менше 50 кілограм» (режисер Марина Артеменко).

За збереження українських традицій нагороджено стрічку «Шлях козака» (режисер Твердислав Філатов), а кращим анімаційним фільмом стала стрічка «Звірі» Тетяни Ясінчук.

Головні ж нагороди взяли короткометрівка «Говори зі мною» Катерини Лесик – третє місце. Другу сходинку посів фільм «Висока гора» Володимира Бакуна. А перемогу та грошову премію у 5 000 грн здобув мультфільм з Кам’янця-Подільського «Як одягалась ялинка» Сергія Боднара, який створив її разом із дітьми молодшого шкільного віку. Сльози радості на очах маленьких творців зворушили публіку…

«Як для першого разу – все відбулося на досить високому рівні. Приємно було бачити постійно переповнену залу і знати, що ми робимо цей проект не дарма. Дякую гостям фестивалю за те, що приїхали на наш захід та журі за об’єктивну оцінку робіт. Гадаю, що в наступному році спробуємо зробити повноцінний масштабний кінофестиваль», - каже ідейний натхненник та організатор «Бруківки» Андрій Заєць.

Кінематографічний суботній вечір закінчувався спілкуванням з вірменським режисером Артем Баркудром, сценаристом і режисером Наталією Огородньою, переглядом позаконкурсних кінострічок і виступами місцевих гуртів з каверами на пісні з відомих фільмів.

Євген Касап