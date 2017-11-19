У Кишиневі проходить референдум щодо відставки мера

У неділю, 19 листопада, у столиці Молдови Кишиневі почалося голосування на референдумі з питання про відставку мера міста Доріна Кіртоаке.

До виборчих списків включили понад 630 тисяч громадян з правом голосу, повідомляє Укрінформ.

Як поінформували у Центральній виборчій комісії, для голосування на референдумі у Кишиневі (з 7.00 до 21.00) будуть працювати 307 виборчих дільниць. Попередні підсумки референдуму стануть відомі в ніч на понеділок.

Референдум буде визнаний таким, що відбувся, якщо в голосуванні візьмуть участь не менше 1/3 виборців, тобто близько 210 тисяч громадян.

З ініціативою про проведення референдуму про відставку мера Кишинева Кіртоаке виступила фракція Партії соціалістів в муніципальній раді.

На даний час Кіртоаке за рішенням кишинівського суду тимчасово відсторонений від посади мера. Кіртоаке – один із фігурантів кримінальної справи про корупцію, пов'язаної з махінаціями при підготовці договору на будівництво платних парковок у Кишиневі.

Якщо вину градоначальника буде доведено, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 7 років.