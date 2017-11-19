У Києві ліквідували пожежу в недобудові поблизу "Агромату"

Київські рятувальники ліквідували пожежу в недобудованій триповерхівці біля складу магазину кераміки "Агромат". Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"19 листопада о 16.04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в недобудованій 3-поверховій будівлі на вул. Булаховського, 4, виникла пожежа. Як виявилось, на 1-му поверсі горів утеплювач на площі 100 кв. м. О 16:52 пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Наразі причина пожежі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у Києві біля Андріївського узвозу на Воздвиженці обвалилися перекриття на недобудові.