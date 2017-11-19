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Станіслав Лем, польський письменник-фантаст

У США запустили новітній супутник для спостереження за погодою, - NASA

19 листопада, 2017 - 09:26
Фото NASA

Ракета-носій Delta II компанії United Launch Alliance (ULA) вивела на орбіту метеорологічний супутник нового покоління JPSS-1.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Ракета стартувала з бази американських ВПС Ванденберг у Каліфорнії.

Апарат JPSS-1 призначений для дистанційного зондування Землі, спостережень за Світовим океаном та атмосферою.

Очікується, що використання п'ятьох наукових приладів, встановлених на апараті, дозволить значно підвищити точність прогнозів погоди.

Супутник буде рухатися по полярній орбіті на висоті 824 км, здійснюючи в добу 14 витків навколо Землі.

Джерело: День
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