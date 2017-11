У США запустили новітній супутник для спостереження за погодою, - NASA

Ракета-носій Delta II компанії United Launch Alliance (ULA) вивела на орбіту метеорологічний супутник нового покоління JPSS-1.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Ракета стартувала з бази американських ВПС Ванденберг у Каліфорнії.

Апарат JPSS-1 призначений для дистанційного зондування Землі, спостережень за Світовим океаном та атмосферою.

Очікується, що використання п'ятьох наукових приладів, встановлених на апараті, дозволить значно підвищити точність прогнозів погоди.

Супутник буде рухатися по полярній орбіті на висоті 824 км, здійснюючи в добу 14 витків навколо Землі.

#ICYMI, at 4:47am ET this morning, we helped launch @NOAASatellites’ #JPSS1 weather satellite. Its solar arrays have been deployed and is operating on its own power. More: https://t.co/1ct03TYWDf pic.twitter.com/BVFFYWzEW5

— NASA (@NASA) 18 листопада 2017 р.