У тисняві під час роздачі їжі у Марокко загинули щонайменше 15 людей

У Марокко в тисняві під час роздачі їжі, яку влаштувала благодійна організація, загинули щонайменше 15 людей.

Цей інцидент стався в містечку Сіді Булаалам у провінції Ес-Сувейра.

У деяких повідомленнях сказано, що ще біля 40 людей у тисняві травмовані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшість загиблих - жінки і літні люди.

Фото, поширені в соціальних мережах, показують викладені на землі тіла загиблих.

Представники місцевої влади кажуть, що обставини інциденту з'ясує спеціальне розслідування.