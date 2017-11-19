У Збройних силах ФРН зросла кількість скарг на сексуальні домагання

У Збройних силах Німеччини помітно зросла кількість скарг на сексуальні домагання.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Цього року спроб зґвалтувань станом на 14 листопада було зафіксовано 11, при тому, що за весь 2016 рік відомо лише про п'ять таких спроб.

В той же час на кінець вересня 2017 року у Бундесвері було зафіксовано загалом 187 випадків сексуальних домагань. За весь 2016 рік таких скарг було 128.

Проте у міністерстві оборони Німеччини вважають ці цифри позитивною ознакою. Зростання кількості скарг там пояснюють не збільшенням кількості злочинів, а тим, що військовослужбовці частіше стали скаржитися на порушення.