Україна не змогла б протистояти агресії РФ без міжнародної підтримки, - Клімкін

Україна не змогла б протистояти російській агресії, якби не отримала широкої міжнародної підтримки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі в Канаді, повідомляє Укрінформ.

"Протистояння російській агресії було б неможливим без солідарності та міжнародної підтримки. Ми почали воювати зі зброєю 20-го століття проти російської армії, озброєної по-сучасному. Між нашими військовими потугами була фундаментальна різниця", - сказав Клімкін.

Він наголосив, що протягом останніх трьох з половиною років Україна розбудовує нові Збройні сили. "І йдеться не лише про летальну зброю. Для мене вкрай вагомим є інше – бойовий дух. Коли б я не зустрічався із нашими солдатами й офіцерами, я завжди відчуваю цей бойовий дух", - зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше Клікін сказав, що Україна не має сумніву, що отримає доступ до сучасного оборонного озброєння.