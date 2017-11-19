Україна успішно підтверджує позиції космічної держави, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наша країна успішно підтверджує позиції космічної держави.

Про це глава держави написав у Facebook з нагоди 20-річчя від дня польоту у космос першого астронавта незалежної України.

"20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля "Колумбія" здійснив політ у Космос. З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави", - наголосив Порошенко.

Також він зазначив, що ракетоносії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм.