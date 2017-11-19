Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких шукав Інтерпол

Співробітники Державної прикордонної служби затримали двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зокрема, в суботу увечері під час здійснення заходів прикордонного контролю у пункті пропуску "Бориспіль" на одного з пасажирів рейсу «Алмати – Київ» відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. “Ним виявився громадянин Узбекистану, якого розшукували правоохоронні органи Узбекистану”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили в пункті пропуску «Кучурган» іноземця, який знаходиться у базі даних Інтерполу. “Громадянина Молдови розшукували на батьківщині за порушення закону”, - зазначили в ДПСУ.

Наразі обох порушників затримано та передано співробітникам Нацполіції. За даними фактами поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.