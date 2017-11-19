Український легкоатлет посів перше місце на ультрамарафоні в Нью-Йорку

Українець Дмитро Молчанов здобув перемогу на ультрамарафонській дистанції в Сполучених Штатах Америки.

4 години і 12 хвилин знадобилося переможцю, щоб фінішувати на 60-кілометровій дистанції змагань New York City 60K від найвідомішого бігового клубу NYRR. Гонка стартувала в Центральному парку від воріт інженерів, спочатку спортсменам треба було подолати коло в 8,3 кілометра, а потім вісім кіл по 6,4 кілометра. Ліміт траси складав 9 з половиною годин. Про це повідомляє сайт gathletics.com.ua.

"Я все ще не можу повірити в це. Я зробив це! Мій перший ультрамарафон – 60 кm і 1 місце в загальному заліку з фінішним часом – 4:12:19", - сказав Молчанов після перемоги.

Для Дмитра це вже третій фініш цієї осені на марафонах та ультрамарафонах, у вересні він фінішував в Берліні з часом 02:44:53, а лише два тижні тому на Нью-Йорському марафоні показав 02:53:47 на фініші.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з фехтування шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу в бельгійському Сінт-Нікласі.