В окупованому Криму затримали кримського татарина Бєлялова

У окупованому Росією Сімферополі поліція затримала кримського татарина Руслана Бєлялова. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook "Кримська солідарність".

"Сьогодні в районі 16 в Сімферополі співробітниками поліції був затриманий учасник об'єднання "Кримська солідарність" Руслан (Алимдар) Бєлялов. За інформацією, що надійшла, причина затримання - нібито його автомобіль знаходиться в угоні", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, в організації розцінюють це затримання як тиск на соціально і політично активних мусульман в Криму.

"Він (Бєлялов - ред.) відомий громадськості тим, що займає активну громадську позицію: постійно підтримує кримських татар при обшуках, на судах, що робить стріми з місця події цих подій і просто не залишається осторонь від проблем свого народу", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українця Дмитра Штиблікова, затриманого ФСБ РФ в листопаді минулого року за підозрою в диверсійній діяльності, до п'яти років ув'язнення і штрафу в 200 тисяч рублів.