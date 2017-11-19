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Станіслав Лем, польський письменник-фантаст

В Японії тестують "розумні кошики" для покупок

19 листопада, 2017 - 13:00
Скріншот з відео

У Японії тестують в торговельній мережі міста Осака "розумний кошик" для покупок у супермаркетах, повідомляє Tech Insider.

Винахід планують впровадити в магазинах інших міст у 2018 році.

Японський кошик для покупок сам сканує електронні мітки на товари, підраховує загальну вартість покупки. При виході з торгового залу кошик ставиться на спеціальну стійку. Поки покупець розплачується, дно кошика зсувається, а товари акуратно поміщаються в пластиковий пакет.

Як пояснили винахідники "розумного кошика", вони прагнули скоротити черги на касах, прискорити процес оплати покупок і допомогти працівникам магазинів.

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