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Станіслав Лем, польський письменник-фантаст

ЄС вирішив скоротити фінансову допомогу Туреччині

19 листопада, 2017 - 09:05
Фото Reuters

Євросоюз скоротить фінансову допомогу Туреччини. Таке рішення було прийнято за підсумками переговорів країн-членів ЄС з питання бюджету на 2018 рік

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що було вирішено зменшити суму виділяються Анкарі коштів на 105 млн дол. порівняно з першим проектом бюджету, який був складений Єврокомісією.

При цьому ще 70 млн євро будуть виплачені, тільки якщо в Брюсселі побачать прогрес у дотриманні Анкарою принципів правової держави.

Джерело: Deutsche-Welle
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