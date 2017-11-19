ЄС вирішив скоротити фінансову допомогу Туреччині

Євросоюз скоротить фінансову допомогу Туреччини. Таке рішення було прийнято за підсумками переговорів країн-членів ЄС з питання бюджету на 2018 рік

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що було вирішено зменшити суму виділяються Анкарі коштів на 105 млн дол. порівняно з першим проектом бюджету, який був складений Єврокомісією.

При цьому ще 70 млн євро будуть виплачені, тільки якщо в Брюсселі побачать прогрес у дотриманні Анкарою принципів правової держави.