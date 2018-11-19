21 листопада "День" назве нового лауреата Премії імені Джеймса Мейса

21 листопада 2018 року "День" назве нового лауреата Премії імені Джеймса Мейса. Уже вдесяте (!) відбудеться вручення Премії «За громадянську позицію в галузі публіцистики» імені Джеймса Мейса газетою «День».

1993-го Джеймс Мейс переїхав до України. Працював у Києво-Могилянській академії, займався політологією і дослідженням Голодомору. «Мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали мене. Не можна вивчати історію Голокосту і не стати бодай трохи напів'євреєм, як не можна вивчати історію Голодомору й не стати бодай трохи напівукраїнцем», — писав у своїй колонці в газеті «День». Майже 700-сторінковий том публіцистичних та історіософських розвідок Джеймса, оприлюднених у 1997 — 2004 роках під час його роботи у «Дні». Події в Україні Джеймс Мейс розглядав насамперед під кутом зору творення громадянського суспільства, що від самого початку було основною метою і газети. Саме «День» надав серйозну трибуну Мейсу, завдяки чому ця тема піднялася на найвищий рівень. Перша книга праць вченого — «День і вічність Джеймса Мейса» побачила світ 2005 року. А вже 2009 року головним редактором «Дня» Ларисою Івшиною було засновано Премію імені Джеймса Мейса, яка щорічно присуджується спеціальною Громадською радою за публіцистичні твори, що відстоюють високі принципи й ідеали національної та особистої свободи як української нації загалом, так і реальних, конкретних людей, які утворюють нашу складну та прекрасну спільноту.

За десять років жодним чином не втратив сили вражаючий образ і водночас єдино моральна модель поведінки, запропонована Мейсом — Свічка пам'яті. Запалена увечері скорботного дня у вікні — і навіки в душі.

Відзнаку одержували журналісти, історики, філософи, громадські та культурні діячі: Ігор Лосєв (2009), Ігор Сюндюков (2010), Сергій Грабовський (2011), Олександр Палій (2012), Петро Кралюк та Володимир Бойко (2013), Валентин Торба (2014), Іван Капсамун (2015), Сергій Тримбач (2016) і Наталя Іщенко (2017).

Цьогорічне вручення Премії Дж.Мейса відбудеться в приміщенні редакції газети «День» 21 листопада о 15.30.

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