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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

23 листопада відбудеться засідання Ради у зв’язку з роковинами Голодомору

19 листопада, 2018 - 19:23
Фото з архіву "Дня"

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Спікер парламенту нагадав, що цього тижня Україна і весь світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених через Голодомор.

"Цього тижня Україна і весь вільний світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених сталінським кривавим режимом через Голодомор - геноцид українського народу… У Верховній раді України цієї п'ятниці, 23 листопада, о 15:00 відбудеться засідання Верховної ради у зв’язку із 85-ми  роковинами Голодомору 1932 - 1933 років", - зазначив голова ВР.

Парубій запросив усіх народних депутатів України взяти участь у цьому засіданні, щоб "гучно всьому світу нагадати про цю трагедію".

Джерело: РБК-Україна

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