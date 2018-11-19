5 річницю початку Євромайдану відзначать мистецькою акцією

На відзначення п'ятої річниці початку Євромайдану/Революції Гідності 21 листопада відбудеться мистецька акція “Шлях Гідності”.

Про це повідомляє Інститут національної пам`яті України на офіційному сайті.

У програмі заплановано виконання Cимфонії № 3 Бориса Лятошинського (репресованої 1951 року), та IV частини симфонії № 9 “Ода до радості” Людвіга ван Бетховена (українською мовою) за участі солістів Національної опери, капели "Думка" та Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Диригент програми – Вікторія Жадько, режисура - продюсерської агенції Сергія Проскурні "PRO Production Ukraine".

“Спершу симфонію просто заборонили, згодом Компартія звеліла, щоб автор пододавав у твір радянські музичні елементи. Ми відкриваємо правду – будуть виконані дві частини його симфонії в оригінальній версії. А симфонія Бетховена відтворює романтику й ейфорію перших днів Майдану”, – пояснює Сергій Проскурня, режисер заходу.

Музика звучатиме на тлі відеоарту.

“В історії були різні часи, проте завжди були особистості, які своїм життям утверджували людську та національну гідність. Виконання симфонії буде супроводжене відеорядом із портретами видатних українців, які лишили по собі слід як борці за національну гідність”, – каже пан Сергій.

Організаторами акції виступили Український інститут національної пам’яті та Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності.

Крім того до п'ятої річниці Революції Гідності Музей Майдану підготував десятки мистецьких і просвітницьких заходів, поміж яких екскурсії, виставки, концерти, зустрічі з митцями тощо. З повною програмою заходів можна ознайомитись на сайті Музею Майдану.