Цукерберг: Facebook працює "в умовах війни"

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг попередив топ-менеджерів компанії про роботу "в умовах війни". Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Цукерберг вважає, що Facebook перебуває під сильним тиском інвесторів і законодавців nf працює "в умовах війни". При цьому він планує керувати компанією у відповідності з ситуацією, що склалася.

Також глава Facebook зажадав від топ-менеджерів швидше приймати рішення щодо проблем з безпекою соцмережі.

Як повідомлялося, дані приблизно 87 млн користувачів Facebook, з яких 2,7 млн були з ЄС, без їх дозволу перейшли на аналітичну компанію Cambridge Analytica.

У березні 2018 року стало відомо, що Cambridge Analytica через свій додаток в Facebook збирала дані користувачів. Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році та референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit).