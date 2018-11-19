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Цукерберг: Facebook працює "в умовах війни"

19 листопада, 2018 - 10:22
Фото Reuters

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг попередив топ-менеджерів компанії про роботу "в умовах війни". Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Цукерберг вважає, що Facebook перебуває під сильним тиском інвесторів і законодавців nf працює "в умовах війни". При цьому він планує керувати компанією у відповідності з ситуацією, що склалася.

Також глава Facebook зажадав від топ-менеджерів швидше приймати рішення щодо проблем з безпекою соцмережі.

Як повідомлялося, дані приблизно 87 млн користувачів Facebook, з яких 2,7 млн були з ЄС, без їх дозволу перейшли на аналітичну компанію Cambridge Analytica.

У березні 2018 року стало відомо, що Cambridge Analytica через свій додаток в Facebook збирала дані користувачів. Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році та референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

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