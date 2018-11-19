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Денісова домовилася про співпрацю з БФ "Право на захист"

19 листопада, 2018 - 21:09
Фото з Facebook Людмили Денісової

Офіс уповноваженого Верховної ради з прав людини, сьогодні, 19 листопада, підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Право на захист".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Ми давно співпрацюємо з цією організацією. Я дуже вдячна за роботу, яку вони проводять, в тому числі, на сході нашої країни. Коли я нещодавно була на Донбасі, то бачила роботу співробітників фонду на КПВВ", - написала вона.

Зазначається, що фонд захищає права осіб, які шукають притулку, біженців, осіб без громадянства без документів, внутрішньо переміщених осіб і постраждалих внаслідок конфлікту.

"Разом з фондом ми обиратимемо громадських моніторів, які за моїм дорученням діятимуть у регіонах України. Спільно будемо перевіряти діяльність прикордонної служби, державної міграційної служби, Нацполіції, прокуратури та судів з метою встановлення фактів порушень прав людини. Особливу увагу приділятимемо дотриманню прав внутрішньо переміщених осіб", - зазначила Денісова.

Вона додала, що діяльність фонду поширюється на декілька міст України, зокрема, Харків, Сєвєродонецьк, Слов’янськ, Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя, Київ.

Джерело: День

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