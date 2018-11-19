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До Ради внесли доопрацьований проект бюджету на 2019 рік

19 листопада, 2018 - 19:26
Фото з архіву "Дня"

До Верховної Ради внесли доопрацьований до другого читання законопроект № 9000 про Державний бюджет України на 2019 рік. У картці проекту доступна порівняльна таблиця, додатки і пояснювальна записка.

"Доопрацьований до другого читання проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" є збалансованим і направлений на вирішення ряду першочергових та нагальних питань", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що доходи держбюджету на 2019 рік передбачили сумі 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 млрд 507,9 млн грн та доходи спеціального фонду – 97 млрд 623,9 млн гривень.

Видатки проекту передбачено у сумі 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн та видатки спеціального фонду – 106 млрд 362,4 млн гривень.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено у сумі 89 млрд 989,3 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 69 млрд 617,2 млн грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 20 млрд 372,1 млн. гривень.

Підкреслюють, що доходи зведеного бюджету на 2019 рік із підтриманих за основу проектів змін до податкового та бюджетного кодексів; схвалених парламентом пропозицій, затверджених у Бюджетних висновках, пропонується збільшити на 18,1 млрд грн та встановити на рівні 1 трлн 310,8 млрд грн, в тому числі збільшити по загальному фонду на 12,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 5,2 млрд грн:

- державний бюджет збільшено на 17,7 млрд грн до 1 трлн 19,3 млрд. грн., у тому числі по загальному фонду на 12,3 млрд грн та по спеціальному фонду на 5,4 млрд грн;

- місцеві бюджети збільшено на 0,4 млрд грн до 291,5 млрд грн, у тому числі по загальному фонду збільшено на 0,6 млрд грн, по спеціальному фонду зменшено на 0,2 млрд. гривень.

Джерело: День

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