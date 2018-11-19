Доба у зоні ООС: 16 ворожих обстрілів, бойовики застосовують 120-мм міномети та артилерію

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема й артилерію”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Окрім того, на опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм.

У штабі повідомили, що у ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Від початку доби, ворог, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл наших позицій у районі Жолобка. Втрат не допущено.