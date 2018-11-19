Кількість поранених від протестів у Франції збільшилася до 400 людей

Кількість поранених під час протестів проти підвищення цін на паливо збільшилася до більше ніж 400. Про це повідомляє BBC.

"Були напади, бійки, ножі. У деяких місцях було багато алкоголю, що призвело до ідіотської поведінки", - заявив прокурор.

Серед 14 поранених у важкому стані.

Було опитано понад 300 осіб, з них 157 взяті під варту.

Всього в країні пройшли понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 288 тис. осіб. Демонстранти також влаштовують блокади на дорогах.

Також одна жінка загинула. Її задавив автомобіль. Водій звинувачений у ненавмисному вбивстві, його відпустили під заставу.