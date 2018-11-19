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Коболєв пояснив, як Україні зберегти транзит газу

19 листопада, 2018 - 14:18
Фото з архіву "Дня"

Для збереження Україною транзиту газу необхідно залучити іноземного партнера до участі в управлінні газотранспортною системою. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз" у Twitter.

"Важлива умова - це залучення іноземного партнера. Ось тоді можна зберегти транзит", - сказав Коболєв.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що виконання обов'язкової умови з впровадження анбандлінгу (відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей) не є достатнім.

"Сам по собі анбандлінг не є достатньою умовою, для того щоб Україна зберегла транзит. Це умова важлива, обов'язкова, але недостатня", - пояснив Коболєв.

При цьому керівник "Нафтогазу" зазначив, що Росія вже пропонує іноземним партнерам участь у "Північному потоці", тому Україна мусить вчасно скористатися своїми можливостями в цій сфері.

"Газпром пропонує 50% у Північному потоці закордонним партнерам. Ця пропозиція вже є. Якщо Україна не буде робити чогось схожого, закордонним партнерам цікавіше працювати з росіянами. Світ банальний та прагматичний", - додав Коболєв.

Джерело: Еспресо

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