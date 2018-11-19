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Кримського екс-депутата засудили на 12 років ув’язнення за держзраду

19 листопада, 2018 - 17:27
Фото УНІАН

Екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" із зали суду.

Зазначається, що вирок 19 листопада ухвалив Дніпровський районний суд Києва.

Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".

Крім того, суж розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року.

Екс-депутат також зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

До набрання вироку чинності, засуджений залишається під домашнім арештом.

Джерело: Радіо Свобода

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