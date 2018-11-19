Лепетання з дітьми під час спілкування стимулює розвиток мозку дитини, - Супрун

Лепетання батьками під час спілкування з дітьми стимулює розвиток мозку дитини. Про це написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

"Лепетання з дітьми не тільки миле або кумедне спілкування, а й важлива складова розвитку малюка, особливо в перші три роки життя, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку", – зазначає Супрун.

За словами очільниці МОЗ, дослідження показують, що розмова з дітьми "дитячою мовою" стимулює розвиток мозку. Навіть коли дитина ще не вимовляє слів, цей процес корисний для її майбутніх мовних навичок та загальної здатності вчитися.

"Коли ми вимовляємо слова повільно, мелодійно, виразно їх повторюємо, активно користуємося мімікою, змінюємо тон розмови на більш "дитячий", дитина краще занурюється у спілкування, звертає більше уваги на мову та запам’ятовує більше нових слів", – запевняє медик.

Крім того, Супрун додала, що багато людей, коли зустрічаються з малюком, переходять на лепетання інстинктивно, але не всі вважають це за потрібне.

"Уникають "дитячих балачок" переважно тати, які ще не знають, як це важливо", – резюмувала Супрун.