Луценко заявив, що перед екстрадицією перевірятимуть, чи воювала людина на Донбасі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко цього тижня планує підписати наказ, згідно з яким одним із питань передекстрадиційної перевірки стане участь людини у бойових діях на Донбасі на боці України.

Про це заявив генпрокурор під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Для того, аби ще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на цьому тижні буде введено до питань передекстрадиційної перевірки обов'язкове питання, чи брав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання", - пообіцяв Луценко.

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