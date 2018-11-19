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Луценко заявив, що перед екстрадицією перевірятимуть, чи воювала людина на Донбасі

19 листопада, 2018 - 20:25
Фото Reuters

Генеральний прокурор України Юрій Луценко цього тижня планує підписати наказ, згідно з яким одним із питань передекстрадиційної перевірки стане участь людини у бойових діях на Донбасі на боці України.

Про це заявив генпрокурор під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Для того, аби ще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на цьому тижні буде введено до питань передекстрадиційної перевірки обов'язкове питання, чи брав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання", - пообіцяв Луценко.

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Джерело: День

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