Міністр оборони Румунії подав у відставку, а мер Бухареста залишила свою позицію у правлячій Соціал-демократичній партії напередодні перестановок в румунському уряді. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Голова соціал-демократів Лівіу Драгня має намір зміцнити свої позиції, здійснивши перестановки в уряді на тлі хвилі критики за його стиль керівництва і корупційних звинувачень.

Драгня фактично керує урядом, але не може обіймати посаду прем'єр-міністра, бо засуджений за фальсифікацію голосів.

У червні його також засудили до 3,5 років ув’язнення за зловживання владою на посаді. Він подав апеляцію на вирок.

Міністр оборони Міхай Фіфор пішов з уряду у понеділок напередодні партійних зборів.

Крім того, мер БухарестаГабріела Фіреа подала у відставку з посади лідера бухарестського відділення партії після повідомлень про те, що партія готова зняти її. Фіреа звинувачувала Драгню у закулісному керівництві партією.