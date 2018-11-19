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Могеріні: ЄС відповість на провокації Росії в Азовському морі

19 листопада, 2018 - 20:11
Фото Reuters

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні анонсувала ухвалення конкретних заходів в зв'язку з триваючими провокаціями РФ в Азовському морі.

"Це питання, за якими ми продовжимо працювати з повною рішучістю. Як країни-члени ЄС, так і наші міжнародні інститути, готові вжити заходів в найближчі тижні або дні", - сказала вона на прес-конференції в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, "надмірні інспекції" суден в Азовському морі завдають шкоди не тільки економіці України, але і європейським суднам. Могеріні наголосила, що ЄС повідомив Росію про необхідність припинити ці провокації.

Очільниця дипломатії ЄС додала, що Єврокомісія вивчає заходи підтримки українського Приазов'я, яке зачепили дії Росії.

Нагадаємо, що Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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